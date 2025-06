Mondiale per Club il tabellone degli ottavi di finale L’accoppiamento dell’Inter

Il Mondiale per Club si avvicina alle fasi decisive: con le vittorie di Real Madrid e Al-Hilal, il tabellone degli ottavi di finale si completa, con l’Inter in posizione favorevole nella parte sinistra del tabellone. Le italiane, Inter e Juventus, hanno superato la fase a gironi, pronti a scrivere nuove emozionanti pagine. Chi si confronterà nei prossimi incontri? Scopriamolo insieme, perché la competizione è ancora tutta da vivere!

Si è definitivamente chiusa la prima fase del Mondiale per Club durante la notte. Le vittorie di Real Madrid e Al-Hilal hanno portato al tabellone degli ottavi di finale completo. L’Inter si trova nella parte sinistra. LE ITALIANE – La fase a gironi del Mondiale per Club è finita e sia Inter che Juventus hanno guadagnato l’accesso agli ottavi di finale della competizione. I nerazzurri hanno conquistato una notte fa il primo posto del gruppo E battendo il River Plate per 2-0 e arrivando a quota 7 punti con due vittorie ed un solo pareggio col Monterrey all’esordio. La Juventus invece ha perso per 5-2 con il Manchester City e si è dovuta accontentare del secondo posto nel girone. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi di finale. L’accoppiamento dell’Inter

In questa notizia si parla di: mondiale - club - tabellone - ottavi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Ottavi di finale Tabellone Mondiale per Club: tutti gli accoppiamenti dagli ottavi fino alla finale #FIFACWC #fifaworldcup #fifa #calcio #theonetv7 #mondiale #fifaworldcup2025 Seguteci su @theonetv7 Vai su X

Mondiale per Club, le sentenze del gruppo G: Manchester City primo e dalla parte di tabellone dell’Inter Juventus seconda Agli ottavi probabile Manchester City vs Al Hilal e Juve vs Real Madrid Vai su Facebook

Mondiale per club, il calendario degli ottavi: tabellone e incroci; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; agli ottavi contro il Fluminense: il tabellone del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, il programma degli ottavi: dalla Juve all'Inter, tutte le sfide - Tra sorprese e ovvie conferme tra le squadre qualificate, il tabellone del torneo avanzerà ora con gli ottavi di finale. Come scrive msn.com

Le squadre già qualificate agli ottavi al Mondiale per Club 2025 e gli incroci del tabellone - Ci sono già dieci squadre qualificate per gli ottavi del Mondiale per Club, compresa la Juventus che ancora però non conosce il suo posizionamento in ... Da fanpage.it