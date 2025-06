Mondiale per Club il Real chiude primo e affronterà la Juve Agli ottavi anche Inzaghi

Il calcio mondiale si infiamma: il Real Madrid conquista il primo posto nel Mondiale per Club e si prepara ad affrontare la Juventus negli ottavi, un incrocio di fuoco tra due giganti europei. La sfida promette emozioni intense e colpi di scena, mentre Inzaghi e i suoi si preparano ad affrontare il Manchester City in una fase decisiva. La corsa verso il titolo ha appena preso una piega ancora più appassionante.

Milano, 27 giugno 2025 - Sarà il Real Madrid l'avversario della Juventus negli ottavi di finale del Mondiale per Club. I Blancos terminano in vetta il gruppo H grazie al netto successo contro il Salisburgo. Un risultato che, unito alla vittoria dell' Al Hilal contro il Pachuca, costa l'eliminazione alla formazione austriaca, mentre avanza la truppa di Simone Inzaghi, che nella fase a eliminazione diretta affronterà il Manchester City. I verdetti del gruppo H. Successo schiacciante del Real Madrid ai danni del Salisburgo. Per gli iberici, alla seconda affermazione consecutiva nella manifestazione, è tutto facile: a sbloccare le marcature ci pensa Vinicius Jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, il Real chiude primo e affronterà la Juve. Agli ottavi anche Inzaghi

Nel girone H del Mondiale per Club, lo stesso del Real Madrid, è l’Al-Hihal l’altro club a qualificarsi per gli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi batte 2-0 il Pachuca con i gol di Al-Dawsari e Marcos Leonardo, sale a 5 punti in classifica, supera il RB Salisburgo Vai su Facebook

