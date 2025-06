Mondiale per Club il programma degli ottavi di finale e dove vedere le partite in chiaro

Il Mondiale per club 2025 si apre con emozionanti ottavi di finale, dove le sfide tra top club di tutto il mondo promettono spettacolo e tensione. Dopo un avvincente fase a gironi, anche con alcune sorprese, si definisce il quadro delle partite che terranno col fiato sospeso milioni di appassionati. Scopri il programma completo e dove poter seguire in chiaro tutte le emozioni di questa competizione imperdibile. Non perdere neanche un minuto di azione!

Con le sfide di giovedì, si è completato il tabellone degli ottavi di finale del Mondiale per club 2025: ecco tutti i match, compresi quelli di Inter e Juve. Non senza sorprese si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. La competizione, infatti, ha visto anche eliminazioni importanti, come quelle di Atletico Madrid e Porto tra le europee, ma anche le due grandi argentine Boca Juniors e River Plate. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE CLUB: Ecco il quadro degli ottavi di finale. Si parte domani con Palmeiras-Botafogo e Benfica-Chelsea. Lunedì Inter-Fluminense, martedì Real Madrid-Juventus. #ANSA Vai su X

