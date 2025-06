Mondiale per Club il programma degli ottavi | dalla Juve all’Inter tutte le sfide

Il Mondiale per Club si appresta a vivere il suo momento clou: gli ottavi di finale, con tutte le sfide che promettono emozioni e sorprese. Dalla Juventus all’Inter, passando per le grandi protagoniste brasiliane, inglesi e tedesche, il torneo si prepara a regalare spettacolo e adrenalina. Scopriamo insieme il programma completo delle sfide che decideranno chi avrà accesso ai quarti e porterà in alto il nome del calcio mondiale.

(Adnkronos) – Si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. Tra sorprese e ovvie conferme tra le squadre qualificate, il tabellone del torneo avanzerà ora con gli ottavi di finale. L'Italia ha ancora grandi speranze su Juventus e Inter, entrambe qualificate. Ci sono poi quattro squadre brasiliane, due inglesi, due tedesche, una . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - programma - ottavi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

La #Juventus affronterà il #RealMadrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club : gara in programma martedì alle 21 (ora italiana). Vai su X

Tutto facile per il Chelsea: ma chi affronteranno i Blues agli ottavi di finale del Mondiale per Club? Il programma https://tinyurl.com/ysee8u8t Vai su Facebook

Mondiale per Club, tabellone ottavi: programma, incroci e dove vedere le partite; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Mondiale per Club, il calendario e gli orari delle partite di giovedì 27 giugno.

Mondiale per Club, il programma degli ottavi: dalla Juve all'Inter, tutte le sfide - Tra sorprese e ovvie conferme tra le squadre qualificate, il tabellone del torneo avanzerà ora con gli ottavi di finale. msn.com scrive

Pronostici Mondiale per Club, ottavi di finale: Palmeiras favorito sul Botafogo ma... - Nonostante ciò per le quote a partire favoriti sono i biancoverdi ... Da tuttosport.com