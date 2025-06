Mondiale per club il Fluminense ha definito il programma della squadra per la partita contro l’Inter | i dettagli

Il Fluminense si prepara con determinazione per sfidare l’Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club a Charlotte. Sotto la guida di Renato Portaluppi, la squadra ha già avviato un intenso programma di allenamenti, con una sessione aperta alla stampa in programma oggi. L’attesa cresce: i tifosi sono pronti a vivere una sfida emozionante tra due grandi club. Resta da scoprire come si svilupperà questa battaglia sul campo.

Mondiale per Club, il Fluminense ha ripreso la preparazione per la gara con l’Inter: il programma. Il Fluminense si sta preparando con grande attenzione per affrontare l’ Inter nel match degli ottavi di finale del Mondiale per Club, programmato per lunedì 30 giugno a Charlotte. La squadra, sotto la direzione di Renato Portaluppi, ha già avviato il suo programma di allenamenti, che inizierà oggi con una sessione aperta alla stampa. Questo incontro con i media rappresenta un’opportunità per i rappresentanti della stampa di intervistare i giocatori e il personale tecnico, ricevendo aggiornamenti sulle strategie e la condizione della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per club, il Fluminense ha definito il programma della squadra per la partita contro l’Inter: i dettagli

In questa notizia si parla di: club - programma - inter - mondiale

Speciale tg club con Pianese: “Nel programma rilancio del centro e tribunale nell’area del Mog” - Nel speciale Tg Club, Pianese illustra il suo progetto per il rilancio di Napoli Nord, proponendo l'area del mercato ortofrutticolo come sede ideale per spostare il tribunale di Giugliano.

Mondiale per Club, il programma degli ottavi: dalla Juve all’Inter, tutte le sfide Vai su Facebook

Mondiale per Club, il programma degli ottavi: dalla Juve all’Inter, tutte le sfide Vai su X

Mondiale per club, tabellone ottavi e calendario: le partite di Inter e Juve; Mondiale per Club, tabellone ottavi: programma, incroci e dove vedere le partite; agli ottavi contro il Fluminense: il tabellone del Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, il programma degli ottavi: dalla Juve all'Inter, tutte le sfide - Tra sorprese e ovvie conferme tra le squadre qualificate, il tabellone del torneo avanzerà ora con gli ottavi di finale. msn.com scrive

Mondiale per Club 2025: Inter-Fluminense e Juventus-Real Madrid in chiaro su Mediaset - Da sabato 28 giugno a martedi 1 luglio quattro partite in diretta in chiaro, comprese i match delle due italiane ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it