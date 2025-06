Mondiale per Club | fan sempre di più al centro dell' evento grazie a Dazn

Il Mondiale per Club FIFA 2025 sta infiammando i cuori degli appassionati di calcio, con sfide mozzafiato e un percorso ad eliminazione diretta che promette emozioni senza precedenti. Dopo la conclusione della fase a gironi, Inter e Juventus si preparano ad affrontare gli ottavi, portando i tifosi italiani al centro dell’evento grazie anche alla copertura esclusiva di DAZN. La passione è alle stelle: il meglio del calcio internazionale è pronto a regalare spettacolo!

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

IERI SERA È STATA SCRITTA LA STORIA! Si è tenuto il sorteggio ufficiale della 3^ edizione del Mondiale per Club di Calcio a 5! Un evento che accende i riflettori su un'estate di passione, spettacolo e gol nella splendida cornice del Centro Sportivo Pi Vai su Facebook

Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi è completo: la Juve contro il Real, Inzaghi sfida Guardiola. Lunedì Inter-Fluminense - Palmeiras vs Botafogo (sabato 28 giugno ore 18:00 al Lincoln Financial Field di Philadelphia) Benfica vs Chelsea (sabato 28 giugno ore 22:00 al Bank of America Stadium di Charlotte) Psg vs Inter Miami ... Segnala ilfattoquotidiano.it