Mondiale per club definito il calendario degli ottavi | ecco quando giocheranno Inter e Juve

Il Mondiale per club entra nel vivo: dopo la fase a gironi, sono stati definiti gli ottavi di finale, tra cui spiccano le sfide di grande richiamo come Palmeiras contro Botafogo e Benfica contro il Chelsea. La corsa verso la finale del 13 luglio a New York si fa sempre più emozionante, con le italiane Inter e Juventus pronte a scendere in campo in una competizione che promette spettacolo e colpi di scena. Restate con noi per scoprire quando giocheranno!

Finita la fase a gironi, il Mondiale per club in scena in questi giorni ad Atlanta, negli Stati Uniti, si avvia al clou. Definite, infatti, le 16 squadre che si affronteranno agli ottavi, così come il resto del calendario che porterà alla finale del 13 luglio a New York. Palmeiras - Botafogo 2806, ore 18, Filadelfia 2) Benfica - Chelsea 2806, ore 22, Charlotte 3) Paris SG - Inter Miami 2906, ore.

