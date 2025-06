Mondiale per Club | da Messi alla rovesciata di Lautaro | la Top Ten della fase a gironi

Il Mondiale per Club ha già regalato momenti indimenticabili, dalla magie di Messi alle acrobazie di Lautaro. La fase a gironi, ricca di emozioni e sorprese, ci ha mostrato le dieci giocate più spettacolari del torneo, tra scatti mozzafiato, rovesciate e reti da cineteca. Scopriamo insieme la classifica delle azioni che hanno infiammato i tifosi di tutto il mondo, protagonisti di una prima fase da applausi.

Mondiale per Club, la classifica delle dieci migliori giocate durante la prima fase della nuova competizione organizzata dalla Fifa La nuova, mastodontica creatura voluta da Gianni Infantino, il Mondiale per Club a 32 squadre, ha chiuso la sua prima, indimenticabile fase a gironi. Tra stadi americani roventi, allerte meteo che hanno spezzato il ritmo e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club: da Messi alla rovesciata di Lautaro: la Top Ten della fase a gironi

In questa notizia si parla di: mondiale - club - fase - gironi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, si chiude la fase a gironi: il tabellone completo del torneo. Tutti gli incroci verso la finale e il potenziale percorso di #Inter e #Juventus Vai su X

Si chiude la fase a gironi del Mondiale per Club: ecco il quadro completo degli ottavi di finale Vai su Facebook

Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Tabellone Mondiale per Club 2025, gli incroci agli ottavi e le avversarie di Inter e Juve; Mondiale per Club, quattro sfide in chiaro in tv: ecco quali sono.

Mondiale per Club, quattro sfide in chiaro in tv: ecco quali sono - Sono state scelte le partite degli ottavi di finale del torneo negli Stati Uniti che verranno trasmesse sulle reti Mediaset ... Come scrive msn.com

Pronostici Mondiale per Club, ottavi di finale: Palmeiras favorito sul Botafogo ma... - Nonostante ciò per le quote a partire favoriti sono i biancoverdi ... Riporta tuttosport.com