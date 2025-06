Mondiale per Club | conclusa la prima fase i verdetti!

La fase a gironi del Mondiale per Club FIFA si è appena conclusa, regalando emozioni e sorprese fino all'ultimo istante. L'Inter trionfa nel Gruppo E con una vittoria convincente contro il River Plate, mentre la Juventus affronta sfide arduo contro il Manchester City. Ora si apre il percorso verso gli ottavi: scopriamo insieme le sfide che ci attendono e i protagonisti di questa avventura globale.

Al Mondiale per Club FIFA si è conclusa stanotte la terza e ultima giornata, ossia la fase a gironi. Per l’Inter, che ha vinto il Gruppo E col 2-0 al River Plate, già noto l’avversario agli ottavi: sarà il Fluminense, lunedì alle 21. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO G. Juventus-Manchester City 2-5 9? Doku (M), 11? Koopmeiners (J), 26? AU Kalulu (M), 52? Haaland (M), 69? Foden (M), 75? Savinho (M), 84? Vlahovic Wydad Casablanca-Al Ain 1-2 4? Maluila (W), 46? Laba (A), 50? Romero (A) CLASSIFICA: Manchester City 9, Juventus 6, Al-Ain 3, Wydad Casablanca 0. GRUPPO H. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club: conclusa la prima fase, i verdetti!

