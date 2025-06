Mondiale per club 2025 | ottavi in tv con Juve e Inter dove vederli in chiaro

Il Mondiale per club 2025 si avvicina alle fasi decisive, con gli ottavi di finale che promettono emozioni e sfide spettacolari. L’Inter si prepara a sfidare il Fluminense, mentre la Juventus affronterà il potente Real Madrid: due grandi gioie per i tifosi italiani. Ma dove poter seguire queste partite in chiaro? Scopriamo insieme le piattaforme e i canali per non perdere nemmeno un istante di questa appassionante avventura.

Il Mondiale per club 2025 entra nel vivo con le partite a eliminazione diretta degli ottavi di finale che vedranno protagoniste anche due italiane: l’Inter, impegnata contro il Fluminense lunedì 30 giugno alle ore 21, e la Juventus, attesa dalla sfida con il Real Madrid in calendario martedì 1 luglio sempre alle ore 21. Sarà possibile vedere le partite degli ottavi delle due italiane in diretta in streaming su Dazn e in chiaro sulle reti Mediaset. La Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale come seconda del girone dopo la pesante sconfitta subita contro il Manchester City. L’Inter ha invece chiuso in testa il gruppo E grazie alla vittoria contro il River Plate. 🔗 Leggi su Lapresse.it