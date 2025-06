Mondiale per club 2025 Inter e Juventus passano il turno | il programma degli ottavi e dove vedere le partite in tv

Il Mondiale per Club 2025 si fa sempre più avvincente, con Inter e Juventus che qualificano con successo gli ottavi di finale. I tifosi sono pronti a seguire ogni emozione, ma quali sono il programma completo e dove vedere le partite in TV? Scopriamo insieme le date e i canali per non perdere neanche un minuto di questa competizione ricca di sorprese e grandi sfide.

Va in archivio la prima fase del Mondiale per Club, con esclusioni eccellenti (salutano la competizione le rappresentanti del calcio argentino Boca e River, l’Atletico Madrid e il Porto estromesso dall’Inter Miami di Leo Messi) e il tabellone della fase a eliminazione diretta che viene. 🔗 Leggi su Today.it

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025: Inter-Fluminense e Juventus-Real Madrid in chiaro su Mediaset - Da sabato 28 giugno a martedi 1 luglio quattro partite in diretta in chiaro, comprese i match delle due italiane ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Mondiale per club 2025: ottavi in tv con Juve e Inter, dove vederli in chiaro - Il Mondiale per club 2025 entra nel vivo con le partite a eliminazione diretta degli ottavi di finale che vedranno protagoniste anche due italiane: l’Inter, impegnata contro il Fluminense lunedì 30 gi ... Lo riporta msn.com