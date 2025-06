Mondiale per club 2025 il tabellone di Juve e Inter agli ottavi | date e orari

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina ai momenti più emozionanti: dopo aver superato la fase a gironi negli Stati Uniti, Inter e Juventus sono pronte ad affrontare gli ottavi di finale. Il percorso si fa sempre più difficile, con tante sfide da vivere in diretta. Scopri tutte le date e gli orari delle partite delle squadre italiane: il calcio internazionale si accende e l’Italia ha due grandi protagoniste in corsa per il titolo!

Si è conclusa la fase a gironi del Mondiale per Club 2025, in corso negli Stati Uniti. Le due squadre italiane presenti, Inter e Juventus, si sono entrambe qualificate agli ottavi di finale e ora inizia la fase a eliminazione diretta. Le avversarie di Inter e Juventus: date e orari. I nerazzurri affronteranno il Fluminense il prossimo 30 giugno alle 21, a Charlotte. Alla Juventus, giunta seconda nel suo girone dopo la sconfitta contro il Manchester City, toccherà la difficile sfida contro il Real Madrid, a Miami, il 1° luglio alle 21. O Fluminense Football Club vai enfrentar a @Inter nas oitavas de final da @FIFACWC! PRA CIMA, FLUZÃO!?????? Assista a todos os jogos do Fluminense no app da @DAZNFootball! pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, il tabellone di Juve e Inter agli ottavi: date e orari

