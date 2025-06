Mondiale per club 2025 | il tabellone degli ottavi di finale

Con la fase a gironi ormai alle spalle, il Mondiale per club 2025 si prepara ad accendere i riflettori sugli ottavi di finale. Dai derby sudamericani alle sfide tra grandi d’Europa, il torneo promette emozioni intense e sorprese inattese. Scopriamo insieme il quadro completo di questa fase cruciale, dove ogni match può scrivere il destino delle squadre più prestigiose del mondo.

Con la chiusura della fase a gironi si è delineato il quadro degli ottavi di finale del Mondiale per club 2025. AprirĂ il derby brasiliano Palmeiras-Botafogo, seguito da Benfica-Chelsea. L’ Inter se la vedrĂ con la Fluminense, mentre l’ Inter Miami sfiderĂ il Psg. Due sudamericane, Flamengo e Monterrey, sulla strada di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La Juventus affronterĂ il Real Madrid, mentre per l’ Al-Hilal c’è il Manchester City. MONDIALE PER CLUB 2025: DATE E ORARI DEGLI OTTAVI DI FINALE – PALMEIRAS-BOTAFOGO: sabato 28 giugno ore 18, presso il Liconl Financial Field di Philadelphia – BENFICA-CHELSEA: sabato 28 giugno ore 22, presso il Bank of American Stadium di Charlotte – PSG-INTER MIAMI: domenica 29 giugno ore 18, presso il Mercedes Benz Stadium di Atlanta – FLAMENGO-BAYERN MONACO: domenica 29 giugno ore 22, presso l’Hard Rock Stadium di Miami Gardens – INTER-FLUMINENSE: lunedì 30 giugno ore 21, presso il Bank of America Stadium di Charlotte – MANCHESTER CITY-AL HILAL: martedì 1 luglio ore 03. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiale per club 2025: il tabellone degli ottavi di finale

