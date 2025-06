Mondiale per Club 2025 | dove vederlo gratis in tv e streaming

modo perfetto per vivere questa emozionante avventura calcistica senza spendere un centesimo. Grazie a canali e piattaforme digitali dedicati, gli appassionati potranno seguire ogni match in modo semplice e accessibile, lasciando spazio solo all’entusiasmo e alla passione. Preparati a tifare la tua squadra del cuore e a scoprire tutte le opportunità per non perdere nemmeno un momento di questa storica edizione del Mondiale per Club 2025!

La prima edizione del Mondiale per Club allargato a 32 squadre, voluto dalla Fifa come nuovo appuntamento per il calcio internazionale, riempie l’estate 2025 degli appassionati di pallone. Un mese di sfide negli Stati Uniti, antipasto del Mondiale vero e proprio che prenderà forma negli States, in Canada e in Messico a partire dal giugno 2026. Il Mondiale per Club sarà visibile gratuitamente sia in televisione che attraverso lo streaming: è il prodotto dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi dalla Fifa con DAZN per un miliardo di euro con la garanzia della trasmissione free, senza alcun obbligo di pagamento o di sottoscrizione di un abbonamento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club 2025: dove vederlo gratis in tv e streaming

