Mondiale per Club 2025 | calendario ottavi di finale partite in chiaro e dove vederle in streaming

Pronti a vivere l’emozione del Mondiale per Club 2025? Dopo una fase a gironi ricca di sorprese, le otto partite degli ottavi di finale ci aspettano a partire da venerdì 28 giugno. Sedici squadre si sfideranno in incontri ad alta tensione, visibili in streaming e in chiaro. Scopri il calendario completo e preparati a non perdere nemmeno un istante di questa emozionante fase a eliminazione diretta!

Dopo una fase a gironi ricca di emozioni, il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con gli ottavi di finale. Sedici squadre sono ancora in corsa per il titolo nel nuovo torneo FIFA a 32 squadre, e da venerdì 28 giugno scatterà la fase a eliminazione diretta con sfide ad altissimo tasso di spettacolo. Ottavi di finale Mondiale per Club 2025: le partite da non perdere. Ecco il calendario completo degli ottavi del Mondiale per Club: Palmeiras vs Botafogo – 28 giugno ore 18:00 (Philadelphia). Benfica vs Chelsea – 28 giugno ore 22:00 (Charlotte). Paris Saint-Germain vs Inter Miami – 29 giugno ore 18:00 (Atlanta). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiale per Club 2025: calendario ottavi di finale, partite in chiaro e dove vederle in streaming

In questa notizia si parla di: mondiale - club - ottavi - finale

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Definito il quadro degli ottavi di finale del Mondiale per Club: l'#Inter giocherà lunedì 30 giugno alle 21 con il #Fluminense. Chi vince affronterà venerdì 4 luglio alle 21 la vincente di Manchester City-Al Hilal. Vai su X

Sarà il Real Madrid l'avversaria della Juventus agli ottavi di finale del Mondiale per club I bianconeri hanno possibilità di superare il turno secondo voi Vai su Facebook

Mondiale per club, il calendario degli ottavi: tabellone e incroci; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Juve-Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario.

Mondiale per Club, ottavi di finale: dove vedere le partite in tv (in chiaro) - Dopo la fase a gironi del nuovo torneo Fifa, inizierà ora la fase a eliminazione diretta. Come scrive msn.com

Mondiale club: il quadro degli ottavi di finale - Ecco il quadro completo degli ottavi di finale del Mondiale per club. Si legge su msn.com