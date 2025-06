Mondiale Club | Real batte Salisburgo 3-0 ora sfida la Juve

Il Real Madrid dimostra ancora una volta la sua supremazia nel Mondiale per Club, battendo il Salisburgo 3-0 e assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale. Gli spagnoli, con un gioco di altissimo livello, si preparano ora alla sfida contro la Juventus, un incontro che promette spettacolo e grandi emozioni. Ora, il palcoscenico internazionale si infiamma: chi conquisterà il passaggio ai quarti?

Gli spagnoli piegano gli austriaci e agli ottavi affrontano i bianconeri. ROMA - Troppo Real Madrid per il Salisburgo. La squadra austriaca, nell'ultima giornata del girone H del Mondiale per Club, crolla contro i blancos, che si impongono per 3-0. Al "Lincoln Financial Field" di Philadelphia, il te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mondiale Club: Real batte Salisburgo 3-0, ora sfida la Juve

