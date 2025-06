Molotov e fucili coloni e soldati | Cisgiordania punita e terrorizzata

Nel cuore della Cisgiordania, la tensione esplode tra coloni armati e soldati, in un clima di paura e violenza. Migliaia di persone vivono nel terrore, mentre gli scontri si intensificano con lanci di Molotov e armi da fuoco, segnando un passo drammatico verso un conflitto senza fine. La difficile realtà di questa terra martoriata ci invita a riflettere su una pace ancora lontana.

«Erano decine, forse di più, tutti armati. Sparavano per uccidere, non per ferire. Capisci? Non cercavano di spaventarci, volevano ammazzarci. Provavano a dare fuoco a case, macchine e ai terreni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Molotov e fucili, coloni e soldati: Cisgiordania punita e terrorizzata

Usa frenano vendita fucili a Israele per violenza coloni - L'amministrazione Biden sta ritardando la vendita di fucili prodotti negli Stati Uniti a Israele sulla scia dei timori per gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania. Riporta ansa.it

Usa frenano vendita fucili a Israele per violenza coloni - Quotidiano Nazionale - L'amministrazione Biden sta ritardando la vendita di fucili prodotti negli Stati Uniti a Israele sulla scia dei timori per gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania. Come scrive quotidiano.net