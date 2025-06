Molinari e l' Open d' Italia | Cambiare campo ogni anno non fa bene

Molinari e l’Open d’Italia dimostrano che cambiare campo ogni anno può portare più svantaggi che vantaggi. All’Argentario, Edoardo ha chiuso i primi due giri a -4, lodando il percorso come un "bel disegno". Tuttavia, ha sottolineato che la mancanza di una sede fissa o di tappe ripetute ostacola il miglioramento complessivo, ritenendo che una maggiore continuità sarebbe fondamentale per far crescere davvero il torneo e valorizzare il nostro golfo.

All'Argentario Edoardo ha chiuso a -4 i primi due giri. Ha elogiato il percorso ("Un bel disegno") ma ha anche sottolineato che è un peccato non avere una sede fissa, o almeno che si ripeta spesso: "Aiuterebbe a migliorare le cose che non vanno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Molinari e l'Open d'Italia: "Cambiare campo ogni anno non fa bene"

