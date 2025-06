Molesta una ragazzina alla stazione di Arezzo Gli amici la proteggono lui scappa | preso dalla polizia

In un sera apparentemente tranquilla ad Arezzo, una giovane 14enne ha vissuto un momento di terrore quando un uomo di 28 anni, in evidente stato di alterazione, ha tentato di molestare lei e i suoi amici alla stazione. La loro pronta reazione ha evitato il peggio e ha portato alla fuga dell'aggressore, che è stato poi catturato dalla polizia. Un episodio che sottolinea l'importanza della vigilanza e della solidarietà tra giovani in situazioni di emergenza.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Attimi di paura, mercoledì sera in centro, per una 14enne aggredita da un uomo di 28 anni, di origine nordafricana, in evidente stato di alterazione. Erano le 23, la ragazzina era seduta su una panchina insieme ad alcuni amici nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, quando l’uomo si è avvicinato con una scusa, per poi tentare di palpeggiarla. Determinante è stata la prontezza dei suoi coetanei, che hanno immediatamente reagito, mettendo in fuga l’uomo e chiamando il numero unico di emergenza 112. Poco dopo, una volante della Polizia è giunta sul posto: raccolte le prime testimonianze, gli agenti hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciare il sospettato poco distante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molesta una ragazzina alla stazione di Arezzo. Gli amici la proteggono, lui scappa: preso dalla polizia

In questa notizia si parla di: ragazzina - stazione - arezzo - amici

"Ha cercato di violentarmi". Ragazzina di 14 anni aggredita nel piazzale della stazione di Arezzo - Un grave episodio scuote Arezzo: una ragazzina di 14 anni è stata vittima di una tentata violenza davanti alla stazione ferroviaria.

Tenta di palpeggiare una 14enne nella piazza della stazione: 29enne denunciato dalla polizia; Ha cercato di violentarmi. Ragazzina di 14 anni aggredita nel piazzale della stazione di Arezzo; Arezzo, a 9 anni muore nell'area di servizio: era in viaggio da Catanzaro a Genova per le cure.

"Ha cercato di violentarmi". Ragazzina di 14 anni aggredita nel piazzale della stazione di Arezzo - C'è stata anche una colluttazione con alcuni minorenni arrivati in soccorso della giovane ... arezzonotizie.it scrive

Ragazzina di 14 anni esce con due coetanei, poi l'orrore: «Stuprata nei bagni della stazione». Pensava fossero amici - Leggo.it - Ragazzina di 14 anni esce con due coetanei, poi l'orrore: «Stuprata nei bagni della stazione». Segnala leggo.it