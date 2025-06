Molesta i passanti viene accompagnato in Questura e distrugge il finestrino dell' auto della Municipale

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza urbana, gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia locale continuano con impegno i controlli sul territorio, fondamentali per tutelare il decoro e la tranquillità dei cittadini. Recenti episodi, come l’alterco con un passante e il danneggiamento dell’auto municipale, sottolineano l’importanza di queste attività preventive. La collaborazione tra istituzioni e cittadini resta la chiave per una comunità più sicura e accogliente.

Proseguono i controlli sul territorio da parte degli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia locale, impegnati quotidianamente in un’intensa attività di controllo, presidio e prevenzione finalizzata a garantire il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici per i cittadini e i numerosi ospiti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

