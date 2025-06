Modifiche alla circolazione e alla sosta da lunedì 30 giugno

Da lunedì 30 giugno, attenzione alle modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta per i lavori stradali in corso. Per garantire la sicurezza di tutti, alcune aree saranno soggette a divieti di sosta con rimozione, coinvolgendo via San Clemente e via Delle Fosse. Ricordate di rispettare i segnali e le restrizioni: la vostra collaborazione è fondamentale per un cantiere sicuro e senza intoppi.

Lavori stradali da lunedì 30 giugno: fino a martedì 1 luglio viene istituito il divieto di sosta con rimozione tra i civici 40 e 24 di via San Clemente dalle 8:30 alle 18:30. Fino a mercoledì 2 luglio il divieto di sosta con rimozione è previsto in via Delle Fosse sempre dalle 8:30 alle 18:30. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: sosta - lunedì - giugno - modifiche

