Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Reggio Calabria-Lamezia-Cosenza | ecco quando

Se viaggiate sulla linea Reggio Calabria-Lamezia-Cosenza, è importante sapere che sabato 28 e domenica 29 giugno, tra le 9.30 e le 12.45, ci saranno modifiche alla circolazione per lavori di ammodernamento tra Rosarno e Villa San Giovanni. Questi interventi mirano a migliorare il servizio e garantire maggiore sicurezza. Restate aggiornati e pianificate i vostri spostamenti di conseguenza: ecco quando e come cambieranno le cose.

Per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Rosarno e Villa San Giovanni, dalle ore 9.30 alle 12.45 di sabato 28 e di domenica 29 giugno, si verificheranno modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Reggio Calabria-Lamezia-Cosenza. Lo comunica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: modifiche - circolazione - linea - reggio

Torna Bicincittà, scattano le modifiche alla circolazione e divieti: ecco le strade interessate - Torna Bicincittà a Reggio Calabria, e con essa scattano modifiche alla circolazione e divieti. In programma per domenica 18 maggio, la 37esima edizione dell’evento trasformerà le strade cittadine in un vibrante percorso condiviso su due ruote, promuovendo sport e partecipazione popolare.

?Sabato 7 e domenica 8 giugno saranno in vigore modifiche alla circolazione e alla sosta collegate al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in programma alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia. Ecco alcuni consigli utili: cerca di arrivare in anti Vai su Facebook

Reggio, lavori sulla linea ferroviaria: modifiche alla circolazione dei treni; Trenitalia: sabato e domenica modifiche alla circolazione sulla linea Reggio Calabria-Lamezia-Cosenza; Lavori sulla linea Reggio Calabria–Lamezia.

Lavori sulla linea Reggio Calabria–Lamezia: modifiche alla circolazione ferroviaria | INFO UTILI - Interventi tra Rosarno e Villa San Giovanni: treni Frecciarossa, Intercity e Regionali con variazioni, cancellazioni e bus sostitutivi ... Come scrive strettoweb.com

Due settimane di lavori sulla linea ferroviaria: modifiche e cancellazioni per i treni - Napoli, via Formia e non solo; le variazioni riguardano sia Regionale che Intercity dal 24 giugno al 6 luglio. Riporta latinatoday.it