Modena violentata in strada da uno sconosciuto | l' aggressore in fuga

Una sera tranquilla a Modena si è trasformata in un dramma quando una donna di 30 anni è stata aggredita brutalmente per strada da uno sconosciuto, che poi è fuggito. La sua lotta per la sopravvivenza ha attirato l’attenzione di passanti e clienti di un locale nelle vicinanze, che non hanno esitato a chiamare i soccorsi. La comunità si stringe attorno a questa giovane vittima, mentre le indagini proseguono per catturare l’aggressore e garantire giustizia.

La donna, 30 anni, è stata buttata per terra a pochi passi da casa dopo una serata con gli amici. Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei clienti di un locale vicino, che hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, violentata in strada da uno sconosciuto: l'aggressore in fuga

