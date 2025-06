Modena trentenne violentata in strada

La donna stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici: è stata aggredita alle spalle e buttata a terra. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Modena, trentenne violentata in strada

In questa notizia si parla di: modena - trentenne - violentata - strada

Modena, trentenne violentata in strada - La donna stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici: è stata aggredita alle spalle e buttata a terra ... Si legge su bologna.repubblica.it

Buttata a terra e violentata in mezzo alla strada: incubo per una 30enne a Modena - La vittima è stata portata in ospedale perché ha riportato diverse ferite. Lo riporta msn.com