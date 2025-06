Modena palla alla difesa Ora il cantiere è aperto

Il Modena si prepara a rafforzare la sua difesa con un colpo importante: il prolungamento del prestito di Alessandro Dellavalle dal Torino fino al 2026. Un investimento strategico che garantisce solidità e continuità , puntando sui giovani talenti per costruire un futuro ambizioso. Dopo aver dimostrato il suo valore nella scorsa stagione, Dellavalle si conferma pilastro fondamentale della squadra, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

Con l’annuncio del prolungamento del prestito di Alessandro Dellavalle dal Torino per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2026, il Modena ha di fatto ufficializzato il primo movimento in entrata di questo mercato. Certo, Dellavalle non è un volto nuovo, intanto però la sua permanenza è ciò che serviva, perché il centrale, classe 2004, dopo le 25 presenze della scorsa stagione (22 da titolare), impreziosite da una rete al Braglia contro la Cremonse, si candida per essere, come lo definisce la società stessa, "uno dei pilastri della difesa di Andrea Sottil ". Ecco, la difesa. Parliamo del reparto destinato a cambiare di più, perché i limiti strutturali emersi nelle ultime annate hanno convinto il club a intervenire, soprattutto tra i centrali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, palla alla difesa. Ora il cantiere è aperto

