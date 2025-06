Modena il pilota Luca Sessolo muore dopo un incidente in pista Donati gli organi

La tragica scomparsa di Luca Sessolo, il pilota di Imperia vittima di un incidente sul circuito di Marzaglia, ha scioccato il mondo delle due ruote. Con un gesto di grande generositĂ , la moglie ha scelto di donare gli organi, sperando di offrire speranza e nuova vita ad altri. Un gesto che testimonia il valore della solidarietĂ anche nei momenti piĂą difficili. La sua storia resterĂ un esempio di altruismo e passione per lo sport.

Originario di Imperia, domenica era caduto sul circuito di Marzaglia durante “Motoestate”. Il gesto della moglie: “Spero possa dare vita e speranza ad altri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Modena, il pilota Luca Sessolo muore dopo un incidente in pista. Donati gli organi

LUTTO A IMPERIA: LA COMUNITĂ€ PIANGE IL PILOTA LUCA SESSOLO. SCOMPARSO A 42 ANNI DOPO UN INCIDENTE ALL'AUTODROMO DI MODENA

