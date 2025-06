Modella per una notte Evento benefico domani sera a Castiglion Fibocchi

Domani sera, Castiglion Fibocchi si accende di solidarietà e speranza con l'evento "Modella per una notte. Donna per sempre". Una serata speciale, ricca di emozioni e impegno, che unisce comunità e sensibilità per supportare le giovani vite colpite da neuroblastoma e altre sfide. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove ogni passo e ogni sorriso fanno la differenza, perché insieme possiamo creare un domani migliore.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Domani sera Castiglion Fibocchi si trasforma in palcoscenico di un evento dal forte valore simbolico ed emotivo: "Modella per una notte. Donna per sempre", una serata benefica organizzata dal Comune – tramite l'Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali – in collaborazione con l'Associazione Neuroblastoma Infantile, la Pro Loco di Castiglion Fibocchi e ANDOS Valdarno (Associazione Donne Operate al Seno). La prenderà il via alle ore 19:30 presso il centro polifunzionale di via G. Giangeri con una cena aperta a tutti, su prenotazione, per poi proseguire alle 21:30 con uno spettacolo che unisce moda, arte e testimonianza.

