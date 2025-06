Mistero sulla morte di un operaio i familiari | Investito in un cantiere a Sagana è stato un incidente sul lavoro

Il tragico incidente sul lavoro che ha costato la vita a Mario Nardi, escavatorista esperto di 61 anni, ha suscitato un vortice di domande e dolore tra familiari e comunità. Nonostante l’ipotesi di un incidente sul cantiere di Sagana 232, la dinamica resta ancora tutta da chiarire. Un mistero che, una volta risolto, potrà portare giustizia e serenità a chi ha perso un caro.

Un uomo è morto in ospedale dopo quello che, secondo quanto sostengono i familiari, è stato un incidente sul lavoro, anche se la dinamica resta ancora tutta da chiarire. La vittima si chiamava Mario Nardi, 61 anni, escavatorista esperto originario di San Giuseppe Jato, ed è deceduto lo scorso 23. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

