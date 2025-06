Mistero ad Arpino | Antonio Altilia muore dissanguato a casa della madre indaga anche la Procura dei Minori

Un mistero avvolge la tragica morte di Antonio Altilia, camionista di 42 anni di Isola del Liri, trovato dissanguato nel cortile della casa materna ad Arpino. Le prime indagini rivelano ferite sulla porta finestra infranta, alimentando sospetti e domande sul vero copione di questa drammatica vicenda. La procura dei minori si è già attivata per chiarire ogni aspetto di questa intricata vicenda, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Il ritrovamento e i primi rilievi. Antonio Altilia, camionista 42enne di Isola del Liri, è stato trovato poco prima dell’alba nel cortile della casa materna, ad Arpino (Frosinone) in via Moncisterna, privo di vita e in forte stato di dissanguamento. Secondo quanto ricostruito, avrebbe riportato ferite compatibili con la rottura della porta finestra dell’abitazione, che è stata trovata con i vetri infranti. Nell’abitazione vivono la madre della vittima e il fratello—quest’ultimo assente al momento dell’accaduto—insieme alla compagna e al figlio sedicenne. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Sora e del Nucleo Investigativo di Frosinone, coadiuvati dalla Polizia Scientifica, intervenuta con il pm di turno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mistero ad Arpino: Antonio Altilia muore dissanguato a casa della madre, indaga anche la Procura dei Minori

