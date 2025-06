Missione fallita | 166 capsule con le ceneri di defunti disperse nel Pacifico dopo l’incidente della navicella spaziale Mission Possible

Un tragico incidente ha trasformato un gesto di commemorazione in una perdita irreparabile: 166 capsule contenenti le ceneri di defunti sono scomparse nell’Oceano Pacifico dopo il fallimento della navicella “Mission Possibile”. Un volo che avrebbe dovuto essere un tributo eterno si è concluso in un dramma marino, lasciando dietro di sé domande e dolore. La tragedia ci invita a riflettere sui rischi di questi ambiziosi viaggi commemorativi.

166 capsule contenenti le ceneri di defunti sono andate perse nell’Oceano Pacifico. L’incidente è avvenuto giovedì 26 giugno. La navicella spaziale “Mission Possibile”, infatti, era in viaggio per un volo commemorativo quando ha fallito il rientro dall’orbita e ha fatto dispendere in mare DNA e ceneri (sia umane che animali). Ogni capsula, con il costo base che partiva attorno ai 5 mila dollari, avrebbe dovuto essere dispersa nello spazio, invece è andata persa nell’Oceano Pacifico. Il volo della navicella “Mission Possible”, infatti, ha avuto complicanze forse dovute a un guasto del sistema di paracadute che ha causato l’impatto con l’acqua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Missione fallita: 166 capsule con le ceneri di defunti disperse nel Pacifico dopo l’incidente della navicella spaziale “Mission Possible”

