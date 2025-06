Missione ecologia Sub Prato campione anche di Spazza Apnea

Nel cuore del litorale pisano, l’ecologia si fa strada tra immersioni e passione. La quarta edizione di "Spazza Apnea" ha visto i sub immersi in una sfida avvincente per ripulire i fondali dai rifiuti, con il Sub Prato protagonista assoluto. La loro dedizione ha portato alla raccolta record di 390 kg di immondizia. Un esempio concreto di come il coraggio e l’amore per il mare possano fare la differenza.

Nei giorni scorsi, sul litorale pisano, si è svolta la quarta edizione di " Spazza Apnea ", che vedeva varie formazioni di sub sfidarsi in un’inedita gara per ripulire i fondali dai rifiuti. E a vincere è stato il Sub Prato, che ha partecipato alla rassegna ecologista con quattro squadre, ribattezzate per l’occasione: la prima classificata, (composta da Ugo Colasanti, Leonardo Risaliti, Andrea Puccinelli) ha raccolto ben 390 kg di rifiuti. Terzo posto per gli Apneisti Anonimi di Veronica Petrullo, Giulia Fabiani, Alessio Vannucchi, mentre al quarto posto si sono piazzate le Aquile di Mare di Ilaria Mancini, Silvia Scotto ed Antonio Maino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Missione ecologia, Sub Prato campione anche di "Spazza Apnea"

