Minimetrò a Perugia carrozze ferme per 24 ore per manutenzione | ordinaria | nafeto s

Per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio, il minimetrò di Perugia sarà fermo per 24 ore il 29 giugno 2025 a causa di lavori di manutenzione ordinaria. In alternativa, sarà attivo un servizio autobus gratuito sulla linea MM2, con corse ogni 15 minuti dalle 9 alle 20.45. La vostra mobilità resta prioritaria: scoprite come pianificare al meglio gli spostamenti in questa giornata.

Il minimetrò nelle giornata del 29 giugno 2025 rimarrà fermo per attività di manutenzione programma. Verrà attivato il servizio sostitutivo autobus linea MM2 – gratuito - con la seguente modulazione: Orario: 9 – 20.45 (ultima corsa). Frequenza media di passaggio: ogni 15 minuti All’esterno di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it