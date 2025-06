Minaccia un turista e lo rapina Arrestato dopo inseguimento Raid anti droga | tre fermati

Una scena di tensione nel cuore di Firenze: un turista viene minacciato e rapinato da un uomo armato di coltello, ma grazie all’intervento tempestivo di un carabiniere libero dal servizio, i responsabili vengono fermati. La prontezza delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza del visitatore e riportando la pace nella zona. Un episodio che testimonia l’importanza della vigilanza e dell’efficacia delle forze dell’ordine in città.

Arrestato dai carabinieri un 32enne della Guinea che armato di coltello ieri sera ha rapinato del cellulare un turista in via Orti Oricellari, nel centro storico di Firenze. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è indagato per rapina aggravata dall’uso di armi. La vittima non ha riportato ferite. A dare l’allarme è stato un carabiniere libero dal servizio. Intorno alle 20, ha visto per strada il 32enne che armato di coltello prima ha minacciato un turista sudcoreano di 28 anni, facendosi consegnare il cellulare e poi è fuggito con il bottino. Il militare ha soccorso la vittima, poi dopo aver contattato la centrale operativa, si è messo all’inseguimento dell’aggressore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia un turista e lo rapina. Arrestato dopo inseguimento. Raid anti droga: tre fermati

turista - rapina - arrestato - minaccia

