Minaccia la madre per avere denaro | uomo arrestato a Torino Mirafiori Nord

Una serata di paura a Torino Mirafiori Nord: un uomo di 41 anni, minacciando la madre 82enne, ha cercato di ottenere denaro, fino all'intervento dei carabinieri. Nella tranquilla sera del 25 giugno 2025, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per proteggere l'anziana vittima e mettere fine alla minaccia. La vicenda sottolinea come, anche in contesti apparentemente sereni, possano emergere episodi di tensione che richiedono un intervento tempestivo e deciso.

Nella serata di mercoledì 25 giugno 2025 i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino sono intervenuti nel quartiere Mirafiori Nord per soccorrere un'italiana di 82 anni che ha raccontato che il figlio 41enne, disoccupato, la minacciava da tempo pretendendo del denaro. L'uomo è stato trovato in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

