Minaccia di far saltare in aria la casa e maltratta la mamma poi patteggia

Una vicenda drammatica scuote Civitanova: un uomo, in preda alla crisi, minaccia di distruggere la casa e maltratta l’anziana madre, arrivando perfino a violentare una richiesta di aiuto. Quando la figlia interviene nel tentativo di calmare la situazione, viene aggredita. Dopo questa escalation, il protagonista patteggia. Una storia che evidenzia l’urgenza di interventi efficaci per tutelare le vittime e prevenire simili tragedie.

CIVITANOVA Maltratta l?anziana madre e minaccia di far saltare in aria l?intero palazzo, quando arriva sua figlia per calmarlo l?aggredisce. Per questi fatti ieri un civitanovese di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Minaccia di far saltare in aria la casa e maltratta la mamma, poi patteggia

In questa notizia si parla di: minaccia - saltare - aria - maltratta

“Il futuro è dei pazzi, ti faccio saltare”: uomo minaccia il giudice del tribunale di Torino, che lo condanna per stalking - Un episodio inquietante ha scosso il tribunale di Torino, dove un 46enne, sul punto di ricevere la sentenza per stalking, ha minacciato il giudice con parole assolutamente inaccettabili.

Minaccia di far saltare in aria la casa e maltratta la mamma, poi patteggia; Apre il gas e dice alla madre di voler far esplodere i palazzo: due anni per un 56enne; Civitanova, maltratta la madre e minaccia di fare saltare in aria la casa: sotto accusa un 56enne.

Minaccia di far saltare in aria la casa e maltratta la mamma, poi patteggia - CIVITANOVA Maltratta l’anziana madre e minaccia di far saltare in aria l’intero palazzo, quando arriva sua figlia per calmarlo l’aggredisce. Lo riporta msn.com

Minaccia di far saltare in aria la casa per estorcere 5 mila euro alla mdare - RaiNews - L'uomo ha 37 anni, la donna 60: è riuscita a chiudere il gas in tempo e ad allontanare il ragazzo ... Riporta rainews.it