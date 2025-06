Minacce e richieste di denaro a imprenditori | chiesto l' arresto della figlia e del genero di Riina

In un clima di crescente preoccupazione, si intensificano le indagini sulle minacce e richieste di denaro rivolte a imprenditori da parte di figure legate alla criminalità organizzata. La procura di Firenze ha chiesto l’arresto della figlia e del genero di Riina, rivelando come, nonostante la detenzione, Ciavarello continui le sue attività illecite. Tra le iniziative sospette, il tentativo di avviare un business con le cialde di caffè "Zù Totò", oscurato dalle autorità.

Secondo la procura di Firenze, Ciavarello, genero di "u curtu", avrebbe proseguito le sue attività illecite anche dal carcere. Negli anni la coppia ha avviato diverse iniziative imprenditoriali come la vendita, poi oscurata, delle cialde di caffè "Zù Totò". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minacce e richieste di denaro a imprenditori: chiesto l'arresto della figlia e del genero di Riina

In questa notizia si parla di: genero - minacce - richieste - denaro

Totò Riina, figlia e genero arrestati: l’accusa di estorsione e le minacce dal carcere - Una nuova svolta scuote il mondo della criminalità organizzata: Maria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, e il suo genero Antonino Ciavarello sono stati arrestati con l'accusa di estorsione e minacce, coinvolgendo due imprenditori toscani.

Minacce di morte alla figlia di Meloni, parla il professore sospeso: "Ecco cosa mi ha scritto la premier, sono onorato" Stefano Addeo, il professore di tedesco di Cicciano (Napoli) travolto dalle polemiche per un post pubblicato sui social in cui augurava la mor Vai su Facebook

Minacce e richieste di denaro a imprenditori: chiesto l'arresto della figlia e del genero di Riina; Minacce mafiose a due imprenditori, il Riesame: “La figlia di Totò Riina deve andare in carcere”; Estorsione: in carcere la figlia e il genero di Riina.

Minacce mafiose a due imprenditori, il Riesame: “La figlia di Totò Riina deve andare in carcere” - I giudici del Tribunale della Libertà hanno accolto l'appello della procura ritenendo «fondato il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione del reato e sussistenti i gravi ... Lo riporta msn.com

Minaccia di far saltare in aria la casa e maltratta la mamma, poi patteggia - CIVITANOVA Maltratta l’anziana madre e minaccia di far saltare in aria l’intero palazzo, quando arriva sua figlia per calmarlo ... Da msn.com