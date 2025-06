Milly Carlucci sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle | Giuria confermata Con Totti c’è un corteggiamento mentre Chiara Ferragni l’ho chiamata ma non so quando le nostre strade si incroceranno

Milly Carlucci torna a risplendere sul palcoscenico televisivo con entusiasmo e passione per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, confermando la sua presenza e quella della giuria. La conduttrice rivela dettagli esclusivi sui possibili nuovi concorrenti, tra cui Totti, Barbara D’Urso e Chiara Ferragni, con quest’ultima ancora in fase di corteggiamento. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nel futuro del celebre show e i progetti che promettono di sorprenderti.

Milly Carlucci è una delle conduttrici su cui punta la Rai per la stagione 2025-2026. Ballando con le Stelle infatti si conferma essere un punto fermo dei palinsesti dell’emittente pubblica. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sui possibili nuovi concorrenti-ballerini, da Barbara D’Urso a Chiara Ferragni, passando per Francesco Totti. Intervista alla conduttrice Milly Carlucci ai Palinsesti Rai 2025-2026. Venerdì 27 giugno 2025, presso il Centro di Produzione della Rai di Napoli, è stata presentata l’offerta dell’emittente pubblica per la stagione 2025-2026. Noi di SuperguidaTv eravamo presenti e abbiamo intervistato Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Milly Carlucci sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle: “Giuria confermata. Con Totti c’è un corteggiamento mentre Chiara Ferragni l’ho chiamata ma non so quando le nostre strade si incroceranno”

In questa notizia si parla di: milly - carlucci - ballando - stelle

