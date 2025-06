Milly Carlucci corteggia per Ballando con le Stelle | il colpaccio dell’anno

Milly Carlucci si prepara a conquistare il cuore del pubblico ancora una volta, corteggiando un colpaccio per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1. Con il ventesimo anniversario alle porte, l’attenzione è alta e i rumors sui possibili concorrenti si fanno sempre più intriganti. Tra i nomi circolanti, spicca una figura nota al di fuori del mondo dello spettacolo, pronta a sorprendere e rendere questa stagione indimenticabile.

