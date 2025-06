Milioni in arrivo per le case di riposo | Abbattere le rete alla Civitas

Milioni di euro pronti ad arrivare per le case di riposo: un’occasione da non perdere per abbattere le rette e garantire servizi migliori. La consigliera regionale Micaela Vitri ha sollecitato la giunta Acquaroli a convenzionare subito i 219 posti letto della Civitas a Vallefoglia, favorendo così un accesso più sostenibile e di qualità per gli anziani. La richiesta si inserisce in un’analisi del contesto sociosanitario regionale che, secondo Vitri, potrebbe cambiare radicalmente il futuro delle strutture.

"Convenzionare subito i 219 posti letto della Civitas a Vallefoglia per abbattere le rette". La consigliera regionale Micaela Vitri ha sollecitato ieri la giunta Acquaroli su come destinare i 30 milioni di euro, annunciati solo pochi giorni fa dal governo marchigiano a favore degli enti gestori delle residenze sanitarie. La richiesta si inserisce all’interno di un’analisi del contesto sociosanitario regionale che, secondo la consigliera, presenta gravi criticità, soprattutto in una prospettiva di lungo periodo. "Nelle Marche si contano 350 strutture, oltre quaranta Rsa per soggetti con problemi di demenza, 155 residenze protette e 180 case di riposo – sostiene Vitri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Milioni in arrivo per le case di riposo: "Abbattere le rete alla Civitas"

In questa notizia si parla di: milioni - abbattere - civitas - arrivo

Accessibilità, ok al Piano da 2 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche - La Giunta comunale di Ferrara ha approvato un piano da quasi 2 milioni di euro per migliorare l'accessibilità, installando ascensori e rimuovendo barriere architettoniche in complessi residenziali, tra cui il quartiere di Barco.

Milioni in arrivo per le case di riposo: Abbattere le rete alla Civitas.

Milioni in arrivo per le case di riposo: "Abbattere le rete alla Civitas" - La consigliera regionale Micaela Vitri ha sollecitato ieri la giunta Acquaroli su come destinare i 30 milio ... Lo riporta msn.com

Quattordicesime, in arrivo liquidità per 12 miliardi - Quattordicesime, in arrivo liquidità per 12 miliardi Tra giugno e luglio 8 milioni di lavoratori percepiranno la mensilità aggiuntiva. Da ilsole24ore.com