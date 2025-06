Milano ruba orologi da 600mila euro poi li restituisce | Sono falsi

Milano, città di stile e mistero, si trova al centro di un sorprendente episodio. Un ladro ruba orologi di lusso dal valore complessivo di oltre 600mila euro, ma decide all'improvviso di restituirli... e scopriamo che sono falsi. Questo incredibile caso, avvolto nel cuore della metropoli, rivela come anche il crimine possa nascondere sorprese inaspettate. La vicenda si dipana tra inganni e colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Airpods, portafogli, carte di credito, 600 dollari in contanti, 300 euro e quattro orologi Richard Mille dal valore di 150mila euro l’uno. In totale un bottino da oltre 600mila euro, tutto contenuto all’interno di un anonimo zaino nero che i ladri avevano sottratto a un turista americano nella hall dell’albergo The Westin Palace, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Ventiquattro ore dopo, uno zaino identico è ricomparso nello stesso luogo. Al suo interno, oltre a qualche dollaro “di mancia”, i quattro orologi intonsi. Sopra un bigliettino, scritto faticosamente in italiano: «Gli orologi sono falsi». 🔗 Leggi su Open.online

