Milano Pride 2025 l’allontanamento degli sponsor dalla causa Lgbtq+

Per rivendicare diritti, visibilità e uguaglianza non bastano gli ideali. Servono anche manifestazioni che stiano in piedi con i soldi degli sponsor. E l’aria che tira intorno ai cortei dell’orgoglio Lgbtq+ in questo periodo non è delle migliori. Un caso emblematico è quello del Milano Pride 2025, pronto a invadere la città sabato 28 giugno: un fiume di persone (nel 2024 le presenze erano state 350 mila) in strada per sposare la causa di gay, lesbiche, bisessuali, transgender, non binary, asessuali, intersex e queer. L’evento è organizzato da Cig Arcigay Milano, in sinergia con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno. 🔗 Leggi su Lettera43.it