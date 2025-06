Milano Pride 2025 il percorso della parata sabato 28 giugno | strade chiuse e bus deviati

Preparati a vivere un sabato di integrazione, libertà e celebrazione: il Milano Pride 2025 si snoda tra strade chiuse e bus deviati, con partenza alle 15:30 da via Pasini, davanti alla Stazione Centrale, e arrivo all’Arco della Pace. Un evento imperdibile che unirà tutta la città in un inno alla diversità, culminando in festeggiamenti fino all’alba. Continua a leggere per scoprire il percorso e le novità di questa emozionante giornata!

Sabato 28 giugno si terrà il Milano Pride 2025. Il corteo partirà alle 15:30 da via Pasini, davanti alla Stazione Centrale, e si concluderà alle 18 all'Arco della Pace. Qua avranno luogo i festeggiamenti che dureranno fino all'1 di notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta - Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari.

Un lungo weekend non solo con il Budapest Pride e il Milano Pride: si inizia con venerdì 27 giugno a Ferrara, poi sabato 28 Bologna, Bolzano, Cirié, Ostuni, Salerno, Sassari e Villa Castelli, per finire domenica 29 con Ragusa Buon pride a tutt3! #ondapride Vai su Facebook

Translate post Sabato 28 giugno saremo in diretta dal Milano Pride dalle 15 alle 16 e dalle 18.30 alle 19.30 con collegamenti anche dal Budapest Pride, il primo dopo il divieto imposto dal governo ungherese di Viktor Orbán. Vi aspettiamo su Radio Popol Vai su X

