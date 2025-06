Milano perché la comunità ebraica ha deciso di disertare il Pride

La decisione della comunità ebraica di Milano di non partecipare al Pride del 28 giugno 2025 solleva un dibattito acceso sulla libertà di espressione e le tensioni tra diritti civili e sensibilità storiche. In un contesto in cui i termini usati possono accendere confronti e divisioni, è fondamentale comprendere le ragioni profonde di questa scelta. Ma quali sono le implicazioni di questa presa di posizione?

La comunità ebraica di Milano non sarà in piazza per il Pride in programma nel capoluogo meneghino sabato 28 giugno 2025. Una decisione presa per manifestare il proprio dissenso sull'uso del termine genocidio per descrivere quanto sta accadendo a Gaza, temendo che ciò possa esporre gli ebrei al rischio di aggressioni. Il documento politico del Pride milanese parla infatti di «genocidio documentato perpetrato dal governo israeliano in Palestina». Il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano Davide Romano ha diffuso una nota spiegando che «purtroppo quest'anno, per la prima volta nella mia vita, non potrò partecipare al Pride di Milano con i miei amici perché si autorizza l'uso di termini che mettono a rischio di aggressioni la comunità ebraica e in particolare gli ebrei Lgbt».

