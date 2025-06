Milano ladro restituisce orologi di lusso rubati in un hotel a 5 stelle | Sono falsi

Un inquietante colpo scuote Milano: un ladro, dopo aver svaligiato un hotel a cinque stelle con un bottino di oltre 600mila euro, sorprende tutti restituendo gli orologi di lusso rubati accompagnati da una dichiarazione inaspettata: “Sono falsi”. Un episodio che lascia aperti più di un interrogativo e mette in discussione le dinamiche del crimine. Per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda incredibile, continua a leggere su DayItalianeNews.

Clamoroso colpo e svolta inattesa in un hotel a cinque stelle. Un furto da oltre 600mila euro si è trasformato in un misterioso gesto di restituzione. È accaduto a Milano, in un prestigioso hotel, dove un ladro ha prima rubato quattro orologi di lusso per poi riportarli indietro con un sorprendente biglietto: "Sono falsi". Il colpo. La vicenda ha avuto inizio mercoledì 25 giugno, quando un turista americano si trovava nella hall di un noto hotel per effettuare il check-out. Approfittando di un momento di distrazione, un ladro affiancato da un complice ha sottratto uno zaino firmato Tom Ford contenente: 4 orologi Richard Mille dal valore dichiarato di 150mila euro ciascuno,.