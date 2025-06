Milan vicino a Ricci il Torino ha l’accordo per Anjorin

Le ultime notizie dal mondo del calcio italiano sono intense e appassionanti. Il Torino ha ufficialmente riscattato Cristiano Biraghi, consolidando la sua difesa, mentre le trattative per Anjorin si infiammano, portando entusiasmo tra i tifosi. Le mosse di mercato continuano a tenere banco e promettono un’estate ricca di sorprese. Restate sintonizzati: il calcio italiano non smette mai di sorprendere!

2025-06-27 21:08:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Cristian Giudici 27 giu 2025, 23:08 Ultimi aggiornamenti: 27 giu 2025, 23:11 Cristiano Biraghi resta al Torino. I dirigenti granata hanno riscattato il terzino sinistro classe 1992 ex Inter a titolo definitivo dalla Fiorentina, da dove era arrivato in prestito nello scorso mercato invernale. Lo stesso club del presidente Urbano Cairo ha messo gli occhi sul trequartista del Cristian Volpato (classe 2003 ex Roma) e sul centrocampista Matteo Pessina (classe 1997) del Sassuolo e del Monza oltre all’inglese Tino Anjorin (classe 2001 ex Chelsea) dell’Empoli, che per il dopo Fazzini ceduto alla Fiorentina ha ingaggiato Edoardo Saporiti  (classe 2001) dalla Lucchese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

