Milan su Vlahovic? Pastore | Ha tutto ma serve riprogrammarlo | troppa pressione

Il futuro di Dusan Vlahovic al Milan continua a fare discutere gli appassionati. Giuseppe Pastore, giornalista noto, ha analizzato la situazione ai microfoni di Radiorossonera, sottolineando come il talento serbo abbia tutte le qualità per integrarsi alla perfezione, ma anche come la pressione possa rappresentare un ostacolo. La sfida è riuscire a gestire questa tensione per far emergere tutto il suo potenziale.

? Giuseppe Pastore su Vlahovic: “Ha tutto, ma è frenato psicologicamente. A Firenze il meglio, alla Juve ha sofferto il peso. Serve un allenatore che lo liberi dalla tensione. Cambiare aria potrebbe salvarlo.” [via @RadioRossonera] #Vlahovic #Milan Vai su X

