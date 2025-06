Milan Morata e Thiaw al Como | ecco i soldi per il grande bomber

Il mercato del Milan si anima con le ultime voci che vedono Morata e Thiaw in partenza verso il Como, portando i fondi necessari per un grande ritorno in attacco. Questo scambio potrebbe rivoluzionare la rosa rossonera, aprendo nuove possibilità e speranze. Con il calciomercato ancora aperto, i tifosi aspettano con trepidazione di scoprire quale sarà il vero colpo di questa sessione. La strategia di mercato dei rossoneri potrebbe sorprenderti.

Il Milan è ormai vicino a cedere Alvaro Morata e Malick Thiaw al Como e questa duplice cessione porta i soldi per il grande bomber. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che si tratta di un nome nuovo. Per i rossoneri il calciomercato fino a questo momento non ha regalato grandi emozioni e manovre interessanti. Almeno in entrata. Si ha la sensazione che Igli Tare si stia concentrando prevalentemente sulle uscite che, in assenza dei soldi della Champions League, serviranno a finanziare in maniera inevitabile le entrate. In tal senso, sono da registrare degli sviluppi significativi per la doppia trattativa con il Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Morata e Thiaw al Como: ecco i soldi per il grande bomber

In questa notizia si parla di: soldi - milan - morata - thiaw

Milan, niente Europa: quanti soldi perde rispetto all'anno scorso e rispetto al minimo garantito nelle tre coppe - Il Milan sarà assente dalle competizioni europee nella stagione 2025/26, senza Champions, Europa League né Conference League.

Translate postPioggia di soldi al Milan: Thiaw e Morata al Como! Ecco quanto guadagniamo #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

Como, Thiaw oltre a Morata. Manca l’ok di Malick per una operazione da 45 milioni totali Malick Thiaw m deve prendere una decisione sul suo futuro. Il Como ha fatto una proposta importante per il Milan e soprattutto lui. Il cartellino verrebbe pagato circa 2 Vai su Facebook

Milan, Morata e Thiaw al Como: ecco i soldi per il grande bomber; Morata più Thiaw: il Como fa affari in casa del Milan; Como, Thiaw oltre a Morata. Manca l'ok del difensore per una operazione da 45 milioni totali.

Milan, Morata e Thiaw al Como: ecco i soldi per il grande bomber - Il Milan sta per cedere al Como Thiaw e Morata e questa doppia cessione finanzia il colpo dalla Spagna per il grande bomber ... Lo riporta calciomercato.it

Milan, il Como finanzia il mercato: 40 milioni per Morata e Thiaw. Via anche Emerson, il sogno è Gyokeres - Con l'addio di Theo caccia al centravanti: anche Gyokeres nella lista della spesa. sport.virgilio.it scrive