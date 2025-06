Milan il giocatore torna dal prestito | Allegri ha deciso

Il ritorno di un talento al Milan segna un nuovo capitolo per i rossoneri. Dopo una stagione difficile e un cambio in panchina, Massimiliano Allegri si prepara a plasmare il futuro della squadra, accogliendo un giocatore tornato dal prestito con tanta voglia di riscatto. Con l’obiettivo di rinvigorire il Milan e riportarlo ai vertici, la prossima stagione promette emozioni e sfide avvincenti. La strada verso il rilancio è già tracciata.

Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere a Milanello un giocatore tornato dal prestito, il suo futuro è al Milan. La stagione rossonera si è chiusura nel peggiore dei modi: dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, la squadra di Sergio Conceicao non è riuscita a qualificarsi per nessuna competizione europea. Il cambio in panchina è stato necessario e dalla prossima stagione sarà Max Allegri a guidare il Diavolo, undici anni dopo il suo addio. L'ex allenatore della Juventus ha vinto tantissimo nel suo primo ciclo in bianconero, sfiorando anche la Champions League, ma negli ultimi anni ha conquistato solo una Coppa Italia.

? Saelemaekers dal ritiro del Belgio: "Sono di nuovo un giocatore del Milan, il prestito è finito. Allegri? Nessun contatto finora. Restare mi piacerebbe, dipenderà da me. Voglio un progetto dove crescere e giocare. Il ruolo non conta, conta la fiducia." #Milan # Vai su X

