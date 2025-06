Milan Gobbi esalta Maldini | Il difensore più forte di sempre

Massimo Gobbi, ex difensore di Fiorentina e ora opinionista per DAZN, ha espresso le sue considerazioni su Maldini, bandiera del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gobbi esalta Maldini: “Il difensore più forte di sempre”

Calciomercato Milan, Maldini annuncia il difensore e conferma Simakan - Come vi abbiamo raccontato le settimane scorse, il difensore dello Strasburgo è stato trattato ... Come scrive calciomercato.it

Maldini, che frecciata: "Il supporto ai giocatori non si può spiegare a un proprietario con un foglio excel. Gli infortuni..." - capitano, Paolo Maldini si è concesso in un lungo intervento al podcast AKOS di Luca Gemignani in. Riporta calciomercato.com