Milan da sogno regalo assurdo per Allegri | Tare lo ruba alla Juventus

Il Milan si prepara a sorprendere i suoi tifosi con un regalo da sogno per Allegri: l'acquisto di un bomber decisivo. Dopo un'annata difficile, la società rossonera lavora senza sosta sul mercato per rinforzare la squadra e risollevare le sorti della stagione. Tra i nomi circolati, uno in particolare infiamma gli entusiasmi: potrebbe essere il tassello che farà la differenza. La strategia rossonera è chiara: puntare sull’attaccante giusto per tornare ai vertici.

Il direttore sportivo dei rossoneri alla ricerca di un bomber da regalare a Massimiliano Allegri. Circolano diversi nomi ma uno in particolare infiamma i tifosi. Il Milan lavora sul mercato per preparare la prossima stagione. L'obiettivo è chiaramente quello di risalire dopo un'annata iniziata male e terminata peggio. Diversi i ruoli da coprire, dai terzini al centrocampo, ma al momento la prioritĂ sembra essere un attaccante. Lo ha confermato anche lo stesso Igli Tare, che è appunto alla ricerca di una pedina da regalare a Max lì davanti. Certo Gimenez è un attaccante importante e su di lui c'è anche giĂ stato un grosso investimento lo scorso gennaio.

In questa notizia si parla di: milan - allegri - tare - sogno

UN #MILAN TUTTO NUOVO Obiettivo Champions, sogno scudetto. Dopo le ufficialità di Allegri allenatore e Tare Ds, il Milan si concentra sui colpi di mercato. L'addio di Reijnders ha chiarito che nessuno è incedibile e altri big come Maignan, Theo Hernande

Milan, nuovo anno zero. Senza Europa, i big se ne vanno. Rifondazione forzata per gli errori imperdonabili fatti nell'ultimo anno e una dirigenza sensibile alle offerte. Con Allegri e Tare arriva allmeno la solidità , ma il sogno dello scudetto 2022 è

